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В РПЦ предупредили о мошеннической схеме якобы от имени патриарха Кирилла

РПЦ сообщила, что мошенники стали использовать имя патриарха Кирилла в корыстных целях.

Источник: Комсомольская правда

В России участились попытки злоумышленников подорвать авторитет патриарха Московского и всея Руси Кирилла в корыстных целях. Теперь мошенники используют имя патриарха для собственных нужд. Информация об этом опубликована на сайте РПЦ.

«Мошенники, в том числе действующие из стран ближнего зарубежья, активизировали свои попытки использовать имя предстоятеля РПЦ в своих целях», — следует из текста сообщения.

В РПЦ также предупредили, что злоумышленники распространяют ложную информацию от имени патриарха Кирилла, вводя в заблуждение как священнослужителей, так и прихожан.

Накануне KP.RU писал о новой мошеннической схеме. Теперь аферисты используют демонстрацию экрана для взлома «Госуслуг» с целью получить личные данные пользователей. Помимо этого, стало известно об еще одной схеме аферистов: мошенники стали рассылать гражданам фальшивые уведомления о якобы возбужденных против них судебных делах.