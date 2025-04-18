В РПЦ предупредили о мошеннической схеме якобы от имени патриарха Кирилла

В России участились попытки злоумышленников подорвать авторитет патриарха Московского и всея Руси Кирилла в корыстных целях. Теперь мошенники используют имя патриарха для собственных нужд. Информация об этом опубликована на сайте РПЦ.
«Мошенники, в том числе действующие из стран ближнего зарубежья, активизировали свои попытки использовать имя предстоятеля РПЦ в своих целях», — следует из текста сообщения.
В РПЦ также предупредили, что злоумышленники распространяют ложную информацию от имени патриарха Кирилла, вводя в заблуждение как священнослужителей, так и прихожан.
Накануне KP.RU писал о новой мошеннической схеме. Теперь аферисты используют демонстрацию экрана для взлома «Госуслуг» с целью получить личные данные пользователей. Помимо этого, стало известно об еще одной схеме аферистов: мошенники стали рассылать гражданам фальшивые уведомления о якобы возбужденных против них судебных делах.