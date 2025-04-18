В РПЦ предупредили о мошеннической схеме якобы от имени патриарха Кирилла

Накануне KP.RU писал о новой мошеннической схеме. Теперь аферисты используют демонстрацию экрана для взлома «Госуслуг» с целью получить личные данные пользователей. Помимо этого, стало известно об еще одной схеме аферистов: мошенники стали рассылать гражданам фальшивые уведомления о якобы возбужденных против них судебных делах.