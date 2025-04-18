Регистрацию на Слёт ВФМ открыли в день рождения Всемирного фестиваля молодёжи

Программа Слёта будет построена вокруг семи направлений: образование, культура, поддержка бизнеса, спорт, история, медиа, традиции. В рамках деловой программы молодёжь ждут уникальные форматы, разрабатываемые в соавторстве с участниками, волонтёрами и партнёрами. В неё войдут иммерсивные шоу, воркшопы, мастер-классы и устные баттлы, которые будут проходить по актуальным молодёжным темам. Участников также ждут уникальные объединяющие события, в том числе создание самой большой картины в мире, международный гастропикник на «Стрелке» и знакомство с российскими зимними видами спорта.