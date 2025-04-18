Орбан: Вэнс может стать президентом США

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан выразил мнение, что в будущем президентом Соединённых Штатов может стать Джей Ди Вэнс.
Предположение прозвучало в интервью YouTube-каналу Öt.
Орбан отметил, что нынешний «четырёхлетний цикл» в США стал первым из «последующих 12 лет» правления представителей Республиканской партии.
«Согласно действующей Конституции США, президент Трамп не может баллотироваться снова. И в таких случаях шансы вице-президентов баллотироваться, а затем и победить, чрезвычайно высоки. Поэтому я считаю вице-президента долгосрочным игроком в американской политике», — заявил Орбан.
Ранее сообщалось, что советник президента Соединённых Штатов Борис Эпштейн изучил законодательство и сделал вывод, что Трамп сможет найти способ снова баллотироваться на пост в 2028 году.