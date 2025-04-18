Ветераны войны и члены экипажей гражданской авиации получат выплату: кому еще полагается надбавка к пенсии в мае

Дополнительная единовременная выплата придет ветеранам Великой Отечественной войны. Повышенную пенсию также получат члены экипажей гражданской авиации и работники угольной промышленности. Стаж их труда должен быть не менее 25 лет. Кроме того, выплату назначат бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и вдовам погибших участников войны.