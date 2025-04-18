Ветераны войны и члены экипажей гражданской авиации получат выплату: кому еще полагается надбавка к пенсии в мае

Российские пенсионеры в мае получат дополнительную выплату. Однако повышенная сумма придет не всем. Дополнительные выплаты в размере 80 тысяч рублей положены некоторым категориям пенсионеров. Об этом напомнил депутат Госдумы Сергей Гаврилов, пишет РИА Новости.
Дополнительная единовременная выплата придет ветеранам Великой Отечественной войны. Повышенную пенсию также получат члены экипажей гражданской авиации и работники угольной промышленности. Стаж их труда должен быть не менее 25 лет. Кроме того, выплату назначат бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и вдовам погибших участников войны.
«Эти изменения не носят универсального характера и касаются только тех, чьи условия труда или жизненные обстоятельства предполагают дополнительные меры материальной поддержки. Прежде всего, речь идёт о гражданах, имеющих отношение к Великой Отечественной войне», — подытожил Сергей Гаврилов.
Обнародована также новая статистика Соцфонда РФ. Согласно данным, неработающие пенсионеры получают на 2,5 тысячи рублей больше, чем работающие.