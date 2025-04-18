В Госдуме рассказали о штрафах за жарку шашлыков на балконе

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. За разведение открытого огня в квартире и иных местах общего пользования, в том числе за жарку шашлыков на балконе, грозит штраф до 400 тысяч рублей, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
«Разведение открытого огня в квартире, на балконах и иных местах общего пользования считается нарушением требований пожарной безопасности и грозит штрафом, притом достаточно серьезным. В соответствии со статьей 20.4 КоАП — нарушение требований пожарной безопасности — за жарку шашлыков на своем балконе или балконе общего пользования физлицам грозит штраф до 15 тысяч рублей, а юрлицам штраф вовсе может доходить до 400 тысяч рублей. И это в том случае, если открытый огонь не повлек за собой возгорание, ущерб имуществу и гибель людей», — сказал Колунов.
Парламентарий отметил, что в соответствии с текущим противопожарным регламентом, развести огонь можно на расстоянии не менее 50 метров от жилых и хозяйственных построек и в специально отведенных для этого местах. Он добавил, что не стоит забывать об этом, тем более в преддверии майских праздников.