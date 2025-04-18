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Свыше 100 человек посетили первые сборы ветеранов СВО из ПФО в Нижнем Новгороде

С 16 по 18 апреля в Нижнем Новгороде проводят сборы ветеранов специальной военной операции (СВО) Приволжского федерального округа (ПФО). Более 100 участников обсуждают актуальные вопросы и опыт.

Источник: Life.ru

На церемонии открытия ветеранов поприветствовали заместитель полномочного представителя президента РФ в Приволжском округе Александр Тихонов, заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев и исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Афанасьев.

«Ассоциация активно решает задачи, поставленные президентом России. Мы добились значительных результатов. Открываем музеи в школах, развиваем патриотическое воспитание молодёжи и работаем с ветеранами, предоставляя им поддержку. Наша цель — вернуть в активную жизнь тех, кто испытывает сложности», — отметил Александр Тихонов.

Участники делятся региональными практиками ассоциации и разрабатывают стратегию её развития. Также ветераны обсудят создание народного цифрового архива историй участников СВО, который организует ассоциация совместно с Национальным центром исторической памяти.

В Год защитника Отечества ассоциация проведёт аналогичные сборы в каждом из восьми федеральных округов.

Ранее Life.ru сообщал о принятии в России закона, который предоставляет статус ветеранов боевых действий военнослужащим, работающим в Курской области. Кроме того, президент РФ Владимир Путин поручил присвоить этот статус всем гражданам, участвовавшим в военных действиях в рамках спецоперации на Украине.