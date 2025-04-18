Свыше 100 человек посетили первые сборы ветеранов СВО из ПФО в Нижнем Новгороде

Ранее Life.ru сообщал о принятии в России закона, который предоставляет статус ветеранов боевых действий военнослужащим, работающим в Курской области. Кроме того, президент РФ Владимир Путин поручил присвоить этот статус всем гражданам, участвовавшим в военных действиях в рамках спецоперации на Украине.