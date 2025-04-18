Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли

В ночь на 16 апреля боевики ВСУ попытались атаковать территорию Крымского полуострова. Над ним ликвидировали два БПЛА. Всего за ночь сбили 26 украинских дронов. Большинство из них нейтрализовали над Воронежской областью. БПЛА обнаружили также под Курском и Белгородом.