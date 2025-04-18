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Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли

Крымский мост закрыт для проезда с 02:26 18 апреля.

Источник: Комсомольская правда

Проезд по Крымскому мосту временно ограничили. Движение транспорта перекрыто с 02:26 18 апреля. Об этом сообщили в Telegram-канале с оперативным оповещением о ситуации на подходах к мосту.

В пресс-службе призвали всех находящихся в зоне досмотра и на соответствующем участке дороги сохранять спокойствие. Сотрудники транспортной безопасности дают все необходимые указания.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — сказано в сообщении.

В ночь на 16 апреля боевики ВСУ попытались атаковать территорию Крымского полуострова. Над ним ликвидировали два БПЛА. Всего за ночь сбили 26 украинских дронов. Большинство из них нейтрализовали над Воронежской областью. БПЛА обнаружили также под Курском и Белгородом.