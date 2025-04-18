Эксперт посоветовал безопасный пищевой краситель для яиц к Пасхе

Близится Пасха, а значит, многие сибиряки задаются вопросом — какой краситель наиболее безопасен для организма. В разговоре с NEWS.ru врач общей практики, гастроэнтеролог Елена Павлова раскрыла, что пищевой краситель для пасхальных яиц должен содержать натуральные ингредиенты.
— При выборе обязательно нужно посмотреть на состав. Если перечислено много позиций Е, то это не лучший выбор, так как он не безопасен для здоровья. Стоит выбирать красители на основе растительных ингредиентов, где в составе будет, например, корень куркумы. Хороший и безопасный вариант окрашивания яиц с помощью луковой шелухи — это тоже природный краситель и, даже если скорлупа потрескается и краситель проникнет внутрь, это безопасно, — сказала Павлова.
А чем так опасны Е-соединения? Они могут вызвать аллергию, расстройство желудочно-кишечного тракта и гиперактивность у детей. По мнению врача, к опасным ингредиентам относятся Е102, Е122, Е124 и Е131, которые придают желтый, красный и синий цвета.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что синоптики дали прогноз погоды на Пасху в Иркутске.