Эксперт посоветовал безопасный пищевой краситель для яиц к Пасхе

— При выборе обязательно нужно посмотреть на состав. Если перечислено много позиций Е, то это не лучший выбор, так как он не безопасен для здоровья. Стоит выбирать красители на основе растительных ингредиентов, где в составе будет, например, корень куркумы. Хороший и безопасный вариант окрашивания яиц с помощью луковой шелухи — это тоже природный краситель и, даже если скорлупа потрескается и краситель проникнет внутрь, это безопасно, — сказала Павлова.