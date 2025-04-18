Партия «Новые люди» запустила федеральную акцию в поддержку российских фермеров

Акция собрала более 30 местных производителей из разных регионов страны. В Липецке были представлены ароматный иван-чай, экологичная молочная продукция, мёд от местных пасечников и мясные деликатесы. А новосибирские производители удивили гостей особым ассортиментом — возрождением старинных рецептов чая.
По результатам дегустаций, 75% участников выбрали российские продукты, отметив их превосходство по вкусу и качеству. Лидер партии Алексей Нечаев, посетивший мероприятие в Липецке, акцентировал важность поддержки именно небольших хозяйств и семейных ферм, которые не имеют крупных рекламных бюджетов.
Ранее сообщалось, что Минпромторг готовит обновлённую версию приказа о параллельном импорте, кардинально меняя его концепцию. Решение о пересмотре правил объясняется необходимостью поддержать российских производителей, которые наладили выпуск аналогов импортной продукции.