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Партия «Новые люди» запустила федеральную акцию в поддержку российских фермеров

Партия «Новые люди» организовала масштабную акцию «В России — вкуснее» в поддержку отечественных фермеров, открыв дегустационные павильоны в Липецке, Краснодаре, Екатеринбурге и Новосибирске. В течение дня жители этих городов могли бесплатно попробовать и сравнить натуральные продукты местного производства с зарубежными аналогами.

Источник: Life.ru

Акция собрала более 30 местных производителей из разных регионов страны. В Липецке были представлены ароматный иван-чай, экологичная молочная продукция, мёд от местных пасечников и мясные деликатесы. А новосибирские производители удивили гостей особым ассортиментом — возрождением старинных рецептов чая.

По результатам дегустаций, 75% участников выбрали российские продукты, отметив их превосходство по вкусу и качеству. Лидер партии Алексей Нечаев, посетивший мероприятие в Липецке, акцентировал важность поддержки именно небольших хозяйств и семейных ферм, которые не имеют крупных рекламных бюджетов.

Ранее сообщалось, что Минпромторг готовит обновлённую версию приказа о параллельном импорте, кардинально меняя его концепцию. Решение о пересмотре правил объясняется необходимостью поддержать российских производителей, которые наладили выпуск аналогов импортной продукции.