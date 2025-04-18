Партия «Новые люди» запустила федеральную акцию в поддержку российских фермеров

По результатам дегустаций, 75% участников выбрали российские продукты, отметив их превосходство по вкусу и качеству. Лидер партии Алексей Нечаев, посетивший мероприятие в Липецке, акцентировал важность поддержки именно небольших хозяйств и семейных ферм, которые не имеют крупных рекламных бюджетов.