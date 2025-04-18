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«Просто бесполезны»: в Британии оценили гарантии безопасности Запада для Украины

Аналитик Джерми заявил, что гарантии безопасности Украины от Европы бесполезны.

Источник: Комсомольская правда

Европейские страны не обладают необходимыми ресурсами для выполнения гарантий безопасности в отношении Украины. Подобное мнение выразил коммодор Королевского ВМФ Британии Стив Джерми на YouTube.

«Любые гарантии безопасности Украины от Европы просто бесполезны, для этого нужна сильная армия Это не коалиция желающих, а коалиция слабых», — подытожил Джерми.

Как подчеркнул специалист, со временем подобная концепция потеряет поддержку, так как все большее количество людей будет осознавать ее техническую сложность и потенциально катастрофические последствия провала.

Ранее американская газета The Hill сообщила, что размещение миротворческих сил НАТО на Украине выглядит малоперспективным из-за нехватки у альянса необходимого военного потенциала. Как подчеркивает издание, российский лидер Владимир Путин выступает против развертывания миротворческих миссий в Украине, рассматривая такие действия как угрозу национальной безопасности РФ.