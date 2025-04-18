Впервые в России на дорогах Красноярского края наносить разметку будет робот

Кроме того, планируется нанести 20 тысяч квадратных метров фигурной разметки — это различные стрелки, надписи, изображения или дублирование дорожных знаков. Как сообщил замруководителя КрУДор Евгений Михалев, такую разметку впервые в России на дорогах нашего региона будет наносить робот. Уникальное оборудование в точности может воспроизвести на дороге картинку, отправленную на печать, и повторить разметку, которая уже была нанесена.