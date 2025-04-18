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Впервые в России на дорогах Красноярского края наносить разметку будет робот

В Красноярском крае приступили к нанесению свежей дорожной разметки.

Источник: КРУДОР

В этом сезоне порядка 521 тысячи метров появится на ремонтируемых объектах нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и еще на 5500 км региональных маршрутов разметку обновят за счет текущего содержания. Об этом сообщили в КрУДор.

Кроме того, планируется нанести 20 тысяч квадратных метров фигурной разметки — это различные стрелки, надписи, изображения или дублирование дорожных знаков. Как сообщил замруководителя КрУДор Евгений Михалев, такую разметку впервые в России на дорогах нашего региона будет наносить робот. Уникальное оборудование в точности может воспроизвести на дороге картинку, отправленную на печать, и повторить разметку, которая уже была нанесена.

«Роботизированный комплекс, разработанный и созданный подрядчиком, позволяет в 10 раз сократить время нанесения элементов дорожной разметки. Теперь выполнить работу по фигурной разметке может один человек взамен звена разметчиков из трех человек, как это было ранее при таких работах», — отметил Михалев.

В первую очередь специалисты ООО «БРИЗ Центр» начали работу на высокоинтенсивных трассах Красноярской агломерации, а также на дорогах с высоким уровнем аварийности. Так, разметку уже обновили на следующих трассах: Элита — Арейское — станция Кача, подъезд к Сухобузимскому, подъезд к базе отдыха «Бузим», Маганск — Верхняя Базаиха, Вознесенка — Лопатино, Уяр — Заозерный, Заозерный — Бородино, Заозерный — Агинское, Заозерный — КПП, Заозерный — КПП, Первоманск — Тертеж, подъезд к Первоманску, Малая Камарчага — Новоникольск.

Сейчас работы ведутся на подъезде к аэропорту Красноярск, на дорогах Красноярск — Железногорск, а также «Саяны» в Минусинском и Манском районах.

В ближайшее время разметку начнут восстанавливать на трассах Красноярск — Енисейск, Красноярск — Березовка — Ермолаево, Красноярск — Солонцы, Красноярск — Элита, Еловое — станция Минино, обход ЗАТО г. Железногорск, Есаулово — Бархатово.