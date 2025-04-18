Глава Владивостока получил представление от прокуратуры из-за опасного состояния лестницы

Мэр Владивостока Константин Шестаков получил представление от прокуратуры из-за опасного состояния лестницы у дома № 56 на улице Адмирала Юмашева. Длительное время органами власти не принимались меры по восстановлению объекта. Теперь ситуация на контроле надзорного ведомства, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе прокуратуры Приморского края.
На состояние лестничного перехода жаловались местные жители. Информация о его опасном состоянии распространилась СМИ. Прокуратура отреагировала на жалобы граждан. На место выехал исполняющий обязанности прокурора Ленинского района Владивостока Степан Коваль. Он же вызвал на Адмирала Юмашева, 56, заместителя главы города Дмитрия Долгого, начальника управления содержания жилищного фонда Григория Пейхвассера, а также представителей МБУ «Содержание городских территорий».
Осмотр показал, что текущее состояние лестницы небезопасно для передвижения пешеходов и представляет угрозу их здоровью. По факту длительного бездействия Константину Шестакову внесено представление. Прокуратура контролирует фактическое восстановление прав граждан.
Напомним, читатели начали отправлять в редакцию жалобы на состояние многих подпорных стен города, подчеркивая их критическое состояние и опасность для жизни и здоровья. Корр. ИА PrimaMedia решили сделать объезд по жалобам и посмотреть, что там на самом деле.