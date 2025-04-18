Глава Владивостока получил представление от прокуратуры из-за опасного состояния лестницы

Напомним, читатели начали отправлять в редакцию жалобы на состояние многих подпорных стен города, подчеркивая их критическое состояние и опасность для жизни и здоровья. Корр. ИА PrimaMedia решили сделать объезд по жалобам и посмотреть, что там на самом деле.