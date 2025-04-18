Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Удостоверения для передвижения по родному городу: ВСУ отслеживали жителей Курской области по пропускам

Жительница Гуева рассказала о пропусках для перемещения по Суджанскому району.

Источник: Комсомольская правда

Боевики ВСУ не пропускали в оккупированные населенные пункты Суджанского района никого, кроме местных жителей. Их обязывали показывать подобие удостоверению личности для проезда. Об этом рассказала жительница Гуева Татьяна, пишет ТАСС.

Она описала внешний вид пропуска. Удостоверения печатались на обычной бумаге. На пропуске отражена фотография жителя, ФИО и другие данные. Боевики ВСУ насмешливо заявляли гражданам, что пропуска нужны в качестве разрешения на «путешествие по Суджанскому району».

«Транспорт, понятное дело, не ходил. Никто из местных на транспорте, кроме велосипедов, не передвигался, может, еще на тачках воду возили, и все. Еще разрешали двигаться на мотоблоке», — поделилась Татьяна.

Разведгруппы РФ находили в Судже тела несовершеннолетних. Среди них обнаружили обезглавленный труп маленькой девочки.