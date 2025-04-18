Удостоверения для передвижения по родному городу: ВСУ отслеживали жителей Курской области по пропускам

Боевики ВСУ не пропускали в оккупированные населенные пункты Суджанского района никого, кроме местных жителей. Их обязывали показывать подобие удостоверению личности для проезда. Об этом рассказала жительница Гуева Татьяна, пишет ТАСС.
Она описала внешний вид пропуска. Удостоверения печатались на обычной бумаге. На пропуске отражена фотография жителя, ФИО и другие данные. Боевики ВСУ насмешливо заявляли гражданам, что пропуска нужны в качестве разрешения на «путешествие по Суджанскому району».
«Транспорт, понятное дело, не ходил. Никто из местных на транспорте, кроме велосипедов, не передвигался, может, еще на тачках воду возили, и все. Еще разрешали двигаться на мотоблоке», — поделилась Татьяна.
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