В мэрии Хабаровска собрали игрушки и канцелярию для детей с онкологией

«С каждым годом участников акции становится все больше: чаще всего приносят игрушки небольшого размера либо наборы для рисования — это краски, кисточки, альбомы. Акция проходит уже 3 года: в этот раз мы собрали более 800 подарков — такого количества раньше не было», — рассказала главный специалист отдела социально-значимых проектов управления социального развития Марина Костылева.