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В мэрии Хабаровска собрали игрушки и канцелярию для детей с онкологией

В городской администрации стартовала добровольческая акция «Подарок с любовью».

Волонтеры приняли от сотрудников мэрии новые игрушки и канцелярию, которые будут переданы детям, проходящим лечение в онкогематологическом отделении детской больницы имени Пиотровича.

«С каждым годом участников акции становится все больше: чаще всего приносят игрушки небольшого размера либо наборы для рисования — это краски, кисточки, альбомы. Акция проходит уже 3 года: в этот раз мы собрали более 800 подарков — такого количества раньше не было», — рассказала главный специалист отдела социально-значимых проектов управления социального развития Марина Костылева.

Отметим, акция проходит в рамках федерального проекта «Доброслужащий». Поучаствовать в ней может любой желающий.

Передать вещи можно по адресу: МАУ «Городской молодежный центр», улица Ленина, 85, этаж 5. Сбор продлится до 30 мая. Подробнее по телефону +7 (924) 674−48−12.