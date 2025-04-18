Сколько безалкогольного пива можно выпить перед поездкой, рассказали в ГАИ

Как объяснили инспекторы, в то время как в обычной банке пива содержание алкоголя составляет около 4−4,5%, в безалкогольном оно варьируется от 0,05% до 0,1%. Процессы брожения в этом напитке неизбежны, поэтому достичь нуля процентов алкоголя в принципе невозможно.