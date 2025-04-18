Сколько безалкогольного пива можно выпить перед поездкой, рассказали в ГАИ

О том, насколько это безопасно, порталу «NaAvtotrasse» рассказали представители ГАИ, передает ИА DEITA.RU.
Как объяснили инспекторы, в то время как в обычной банке пива содержание алкоголя составляет около 4−4,5%, в безалкогольном оно варьируется от 0,05% до 0,1%. Процессы брожения в этом напитке неизбежны, поэтому достичь нуля процентов алкоголя в принципе невозможно.
Чтобы организм среднестатистического человека смог вывести обычную банку пива, требуется примерно четыре часа. Для переработки безалкогольного пива достаточно 15−20 минут, но это время зависит от количества выпитого, заметили специалисты.
Если ограничиться одной бутылкой, то время на выведение будет минимальным, однако при большем количестве время увеличивается, и все зависит от метаболизма и индивидуальных особенностей человека, предупредили сотрудники ГАИ.
Таким образом, существует риск, что алкотестер может показать наличие алкоголя в крови, и в этом случае придется проходить медицинское освидетельствование, что может привести к более серьезным последствиям, заключили инспекторы.