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На Западе представили шокирующую статистику: ученики все чаще применяют физическую силу к учителям

Independent: в Британии фиксируют 30 тысяч случаев насилия в отношении учителей.

Источник: Комсомольская правда

Ученики из Британии стали агрессивнее относиться к педагогам. Учащиеся позволяют себе применять физическую силу. По данным исследования, зафиксировано не менее 30 тысяч случаев насилия в отношении учителей за прошедший год, сообщает Independent.

Согласно опросу, четыре из пяти педагогов считают, что количество проявляющих оскорбительное поведение учеников возросло. Учащиеся бьют преподавателей кулаками и ногами, толкают и нападают.

Всего в опросе поучаствовало 5800 членов NASUWT. 20% респондентов заявили, что за последний год хотя бы раз подвергались побоям со стороны учеников. 9% сообщили о плевках, а 16% сообщили, что их пинали.

В России, между тем, разбираются с непомерным объемом домашних заданий для первоклассников. Эта проблема из года в год становится только острее. Президент РФ Владимир Путин поручил разобраться с волнующим общество вопросом.