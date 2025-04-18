На Западе представили шокирующую статистику: ученики все чаще применяют физическую силу к учителям

Ученики из Британии стали агрессивнее относиться к педагогам. Учащиеся позволяют себе применять физическую силу. По данным исследования, зафиксировано не менее 30 тысяч случаев насилия в отношении учителей за прошедший год, сообщает Independent.
Согласно опросу, четыре из пяти педагогов считают, что количество проявляющих оскорбительное поведение учеников возросло. Учащиеся бьют преподавателей кулаками и ногами, толкают и нападают.
Всего в опросе поучаствовало 5800 членов NASUWT. 20% респондентов заявили, что за последний год хотя бы раз подвергались побоям со стороны учеников. 9% сообщили о плевках, а 16% сообщили, что их пинали.
В России, между тем, разбираются с непомерным объемом домашних заданий для первоклассников. Эта проблема из года в год становится только острее. Президент РФ Владимир Путин поручил разобраться с волнующим общество вопросом.