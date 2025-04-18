WP: DOGE начал заморозку выплат на здравоохранение для нового рассмотрения

Департамент эффективности правительства США (DOGE) вводит новые ограничения на миллиарды долларов федеральных грантов на здравоохранение, требуя от государственных чиновников проверить и утвердить платежи, которые были зафиксированы ранее. Об этом пишет местная газета The Washington Post, ссылаясь на осведомленные источники.
Инициатива DOGE под названием «Защита расходов» привела к задержке тысяч платежей, включая зарплаты медицинского персонала в клиниках для малоимущих. Многие получатели грантов до сих пор не получили средства, которые должны были поступить еще на прошлой неделе.
Как подчеркивает администрация президента США Дональда Трампа, проводимая реформа грантовой системы и сокращение федеральных трат нужны для остановки финансирование программ, не соответствующих стратегическим приоритетам Трампа.
Ранее KP.RU писал, что глава соцобеспечения США Лиланд Дудек по ошибке допустил утечку персональных данных граждан, предоставив сотруднику DOGE доступ к конфиденциальным сведениям.