Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиян скоро обрадует внезапный укороченный рабочий день

В России 30 апреля 2025 года будет укороченный рабочий день. Это связано с тем, что 1 мая является нерабочим праздничным днем, согласно Трудовому кодексу. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР).

30 апреля 2025 года в России будет укороченный рабочий день.

В России 30 апреля 2025 года будет укороченный рабочий день. Это связано с тем, что 1 мая является нерабочим праздничным днем, согласно Трудовому кодексу. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР).

«Тридцатого апреля будет укороченный рабочий день», — приводит его слова РИА Новости. Он добавил, что причина укороченного рабочего дня заключается в том, что 1 мая является официальным выходным, что закреплено в Трудовом кодексе России.

Ранее URA.RU сообщало, что депутаты ЛДПР во главе предложили законопроект, который обязывает правительство ежегодно переносить один выходной на понедельник после Пасхи, начиная с 2026 года. Это предложение внесено в статью 112 Трудового кодекса РФ. Перенос выходного поможет верующим отметить Пасху и провести больше времени с семьей весной.