Россиян скоро обрадует внезапный укороченный рабочий день

Ранее URA.RU сообщало, что депутаты ЛДПР во главе предложили законопроект, который обязывает правительство ежегодно переносить один выходной на понедельник после Пасхи, начиная с 2026 года. Это предложение внесено в статью 112 Трудового кодекса РФ. Перенос выходного поможет верующим отметить Пасху и провести больше времени с семьей весной.