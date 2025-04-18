Россиян скоро обрадует внезапный укороченный рабочий день

30 апреля 2025 года в России будет укороченный рабочий день.
«Тридцатого апреля будет укороченный рабочий день», — приводит его слова РИА Новости. Он добавил, что причина укороченного рабочего дня заключается в том, что 1 мая является официальным выходным, что закреплено в Трудовом кодексе России.
Ранее URA.RU сообщало, что депутаты ЛДПР во главе предложили законопроект, который обязывает правительство ежегодно переносить один выходной на понедельник после Пасхи, начиная с 2026 года. Это предложение внесено в статью 112 Трудового кодекса РФ. Перенос выходного поможет верующим отметить Пасху и провести больше времени с семьей весной.