С мая некоторым пенсионерам обязаны выплатить до 100 тысяч рублей

«В мае 2025 года вступают в силу изменения, затрагивающие пенсионные выплаты для нескольких категорий граждан. Изменения не носят универсального характера и касаются тех, чьи условия труда или жизненные обстоятельства предполагают дополнительные меры материальной поддержки. Прежде всего, речь идет о гражданах, имеющих отношение к Великой Отечественной войне. Предусмотрена единовременная выплата в размере 80 тысяч рублей», — сказал Гаврилов РИА Новости.