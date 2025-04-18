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С мая некоторым пенсионерам обязаны выплатить до 100 тысяч рублей

В мае 2025 года некоторые категории пенсионеров смогут получить дополнительные выплаты. Такое право предоставят ветеранам Великой Отечественной войны, членам экипажей гражданской авиации и работникам угольной промышленности со стажем более 25 лет, сообщил депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ).

Нескольких категорий граждан получат право на получение единовременной выплаты.

В мае 2025 года некоторые категории пенсионеров смогут получить дополнительные выплаты. Такое право предоставят ветеранам Великой Отечественной войны, членам экипажей гражданской авиации и работникам угольной промышленности со стажем более 25 лет, сообщил депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ).

«В мае 2025 года вступают в силу изменения, затрагивающие пенсионные выплаты для нескольких категорий граждан. Изменения не носят универсального характера и касаются тех, чьи условия труда или жизненные обстоятельства предполагают дополнительные меры материальной поддержки. Прежде всего, речь идет о гражданах, имеющих отношение к Великой Отечественной войне. Предусмотрена единовременная выплата в размере 80 тысяч рублей», — сказал Гаврилов РИА Новости.

Ранее стало известно, что с 1 мая некоторым категориям россиян будет повышена фиксированная выплата к пенсии. Повышение коснется граждан, которые в апреле отметили 80-летний юбилей или получили первую группу инвалидности. По данным Росстата, средний размер назначенных пенсий в России в феврале 2025 года достиг 23 229 рублей. В аналогичный период прошлого года сумма составляла 20 800 рублей.