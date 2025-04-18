С мая некоторым пенсионерам обязаны выплатить до 100 тысяч рублей

Нескольких категорий граждан получат право на получение единовременной выплаты.
«В мае 2025 года вступают в силу изменения, затрагивающие пенсионные выплаты для нескольких категорий граждан. Изменения не носят универсального характера и касаются тех, чьи условия труда или жизненные обстоятельства предполагают дополнительные меры материальной поддержки. Прежде всего, речь идет о гражданах, имеющих отношение к Великой Отечественной войне. Предусмотрена единовременная выплата в размере 80 тысяч рублей», — сказал Гаврилов РИА Новости.
Ранее стало известно, что с 1 мая некоторым категориям россиян будет повышена фиксированная выплата к пенсии. Повышение коснется граждан, которые в апреле отметили 80-летний юбилей или получили первую группу инвалидности. По данным Росстата, средний размер назначенных пенсий в России в феврале 2025 года достиг 23 229 рублей. В аналогичный период прошлого года сумма составляла 20 800 рублей.