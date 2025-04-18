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«Об этом можно только пожалеть»: в РПЦ напомнили, что Пасха — не праздник разнообразных куличей, а священный день

В РПЦ заявили, что погоня за куличами с начинками не должна заменять смысл Пасхи.

Источник: Комсомольская правда

В воскресенье, 20 апреля, россияне отметят светлый праздник в память о крестных страданиях. Пасха не должна становиться днем поисков вкусных и разнообразных куличей. Смысл праздника совсем не в этом, напомнил заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе, пишет ТАСС.

Храмы, считает представитель РПЦ, предоставляют верующим свободу в приготовлении куличей по любым рецептам. Однако сладость не может подменить духовную составляющую Пасхи. Кроме того, отмечает Вахтанг Кипшидзе, куличи не должны обходиться россиянам в приличную цену. В этот праздник люди призваны заботиться о менее обеспеченных, а не кичиться выпечкой, купленной «за бешеные деньги».

«Если у нас Пасха редуцируется до погони за куличами с разными начинками, то, к сожалению, об этом можно только пожалеть», — заключил представитель РПЦ.

Стоимость десятка яиц неожиданно упала перед праздником. Сейчас продукт можно приобрести за 107 рублей. Это на 14,5% дешевле, чем год назад.