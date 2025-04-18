«Об этом можно только пожалеть»: в РПЦ напомнили, что Пасха — не праздник разнообразных куличей, а священный день

Храмы, считает представитель РПЦ, предоставляют верующим свободу в приготовлении куличей по любым рецептам. Однако сладость не может подменить духовную составляющую Пасхи. Кроме того, отмечает Вахтанг Кипшидзе, куличи не должны обходиться россиянам в приличную цену. В этот праздник люди призваны заботиться о менее обеспеченных, а не кичиться выпечкой, купленной «за бешеные деньги».