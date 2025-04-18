«Билайн» рассказал о самых популярных в марте схемах мошенничества

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Самыми популярными схемами телефонного мошенничества в РФ в марте стали мнимая «замена» домофонных ключей, а также звонки якобы от сотрудников школ и от имени «Почты России», рассказали РИА Новости в группе быстрого реагирования «Билайна».
«В последнее время участились случаи обмана, связанного с заменой ключей или чипов от домофона. Злоумышленники представляются сотрудниками, проводящими замену оборудования в подъезде, и спрашивают, сколько ключей нужно жильцу. Когда жертва соглашается, мошенники сообщают, что ей придет смс с временным кодом для входа в подъезд, и просят назвать этот код якобы для внесения в базу. Особенно опасно, так как звонки часто совпадают с реальной заменой домофона в доме», — рассказали там.
Второй не менее популярной схемой стали звонки родителям или школьникам от имени работников учебного заведения. Мошенники говорят об электронном дневнике, успеваемости ребенка, одновременно пытаясь войти в аккаунт жертвы на госуслугах. Под предлогом «обновления системы» они просят сообщить смс-код, который приходит от госуслуг, и таким образом получают доступ к личному кабинету.
Еще одной опасной схемой стали ложные звонки от имени «Почты России». В этой легенде преступники представляются сотрудниками сортировочного центра компании и сообщают о «потерянной посылке». Они просят назвать код, якобы необходимый для доставки, но на самом деле этот код также дает доступ к аккаунту на госуслугах.