«Билайн» рассказал о самых популярных в марте схемах мошенничества

«В последнее время участились случаи обмана, связанного с заменой ключей или чипов от домофона. Злоумышленники представляются сотрудниками, проводящими замену оборудования в подъезде, и спрашивают, сколько ключей нужно жильцу. Когда жертва соглашается, мошенники сообщают, что ей придет смс с временным кодом для входа в подъезд, и просят назвать этот код якобы для внесения в базу. Особенно опасно, так как звонки часто совпадают с реальной заменой домофона в доме», — рассказали там.