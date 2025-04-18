Нутрициолог назвал способ избавиться от постоянной тяги к сладостям

Кроме того, Семирядов напомнил, чтобы избавиться от зависимости от сладкого, важно не только правильно питаться, но и высыпаться, больше двигаться и снижать уровень стресса. Повышенный аппетит может быть связан с нарушениями в организме. Если проблемы с контролем тяги к еде продолжаются длительное время, то следует обратиться к врачу.