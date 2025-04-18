Нутрициолог назвал способ избавиться от постоянной тяги к сладостям

Диетолог и нутрициолог Дмитрий Семирядов рассказал KP.RU, почему важно начинать день с белка. По его словам, именно правильный завтрак помогает контролировать аппетит и меньше тянуться к вредным сладостям в течение дня.
— Старайтесь есть больше белка, обязательно включая его в завтраки (утром белка может быть больше — минимум 30% от приема пищи). Это хорошо снижает порывы к перекусам и тягу к сладкому, — отметил медик.
Эксперт также советует не забывать о «гарвардской тарелке»: половина — овощи и фрукты, четверть — белок, четверть — медленные углеводы. Это простое правило помогает поддерживать здоровый вес и избавляет от постоянного желания что-то жевать.
Кроме того, Семирядов напомнил, чтобы избавиться от зависимости от сладкого, важно не только правильно питаться, но и высыпаться, больше двигаться и снижать уровень стресса. Повышенный аппетит может быть связан с нарушениями в организме. Если проблемы с контролем тяги к еде продолжаются длительное время, то следует обратиться к врачу.