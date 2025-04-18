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Нутрициолог назвал способ избавиться от постоянной тяги к сладостям

Диетолог Семирядов: Белок на завтрак поможет снизить постоянную тягу к сладкому.

Источник: Комсомольская правда

Диетолог и нутрициолог Дмитрий Семирядов рассказал KP.RU, почему важно начинать день с белка. По его словам, именно правильный завтрак помогает контролировать аппетит и меньше тянуться к вредным сладостям в течение дня.

— Старайтесь есть больше белка, обязательно включая его в завтраки (утром белка может быть больше — минимум 30% от приема пищи). Это хорошо снижает порывы к перекусам и тягу к сладкому, — отметил медик.

Эксперт также советует не забывать о «гарвардской тарелке»: половина — овощи и фрукты, четверть — белок, четверть — медленные углеводы. Это простое правило помогает поддерживать здоровый вес и избавляет от постоянного желания что-то жевать.

Кроме того, Семирядов напомнил, чтобы избавиться от зависимости от сладкого, важно не только правильно питаться, но и высыпаться, больше двигаться и снижать уровень стресса. Повышенный аппетит может быть связан с нарушениями в организме. Если проблемы с контролем тяги к еде продолжаются длительное время, то следует обратиться к врачу.