Овечкин забил 897-ю шайбу и вновь обновил снайперский рекорд НХЛ

Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в очередной раз обновил собственный рекорд по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги.
Он забросил 897-ю шайбу в НХЛ. Овечкин забил гол в ворота ХК «Питтсбург Пингвинз».
Напомним, Александр Овечкин забил рекордный свой 895-й гол 6 апреля в матче против ХК «Нью-Йорк Айлендерс». Россиянин побил рекорд хоккеиста из Канады Уэйна Гретцки.
В понедельник Овечкин обновил мировой рекорд по голам в национальной хоккейной лиге, забив 896-ю шайбу.
Ранее сообщалось, что мэр Вашингтона Мюриэл Боузер официально утвердила 11 апреля Днем Александра Овечкина.