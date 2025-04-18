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Овечкин забил 897-ю шайбу и вновь обновил снайперский рекорд НХЛ

Александр Овечкин забил гол в ворота ХК Питтсбург Пингвинз ю.

Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в очередной раз обновил собственный рекорд по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги.

Он забросил 897-ю шайбу в НХЛ. Овечкин забил гол в ворота ХК «Питтсбург Пингвинз».

Напомним, Александр Овечкин забил рекордный свой 895-й гол 6 апреля в матче против ХК «Нью-Йорк Айлендерс». Россиянин побил рекорд хоккеиста из Канады Уэйна Гретцки.

В понедельник Овечкин обновил мировой рекорд по голам в национальной хоккейной лиге, забив 896-ю шайбу.

Ранее сообщалось, что мэр Вашингтона Мюриэл Боузер официально утвердила 11 апреля Днем Александра Овечкина.