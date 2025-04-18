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Вертолёт и самолёт «приземлятся» на главной площади Владивостока 9-го мая

Авиаэкспонаты доставят из Артёма специально к праздничным мероприятиям.

Источник: Соцсети

В День Победы, 9 мая, на центральной площади Владивостока после военного парада жители и гости города смогут увидеть уникальные экспонаты — самолёт Ил-17 и вертолёт Ка-15. Их представит музей авиационной техники «Авиалифт-Владивосток» из Артёма, сообщили в управлении культуры городской администрации.

Авиатехнику разместят на парковочной территории напротив здания правительства Приморского края. Помимо этого, в праздничный день на площади откроют свои площадки несколько музеев:

— Музей имени Арсеньева.

— Музей Тихоокеанского флота.

— Музей Ростелекома.

— Музей МЧС.

Для гостей подготовили разнообразную программу. Детей ждёт патриотический квест «Взятие Рейхстага», а взрослых — тир «Ворошиловский стрелок». Также запланированы мастер-классы:

— по тактической медицине.

— сборке и разборке автомата.

— управлению беспилотными летательными аппаратами.

— плетению сетей.

— изготовлению окопных свечей.

Кроме того, посетители увидят показательные выступления служебных собак.

Праздничные мероприятия, посвящённые 80-летию Победы, уже начались. Во Владивостоке вручают юбилейные медали ветеранам — как на дому, так и во время торжественных церемоний. Всего награды получат 347 человек.