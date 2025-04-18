Вертолёт и самолёт «приземлятся» на главной площади Владивостока 9-го мая

В День Победы, 9 мая, на центральной площади Владивостока после военного парада жители и гости города смогут увидеть уникальные экспонаты — самолёт Ил-17 и вертолёт Ка-15. Их представит музей авиационной техники «Авиалифт-Владивосток» из Артёма, сообщили в управлении культуры городской администрации.
Авиатехнику разместят на парковочной территории напротив здания правительства Приморского края. Помимо этого, в праздничный день на площади откроют свои площадки несколько музеев:
— Музей имени Арсеньева.
— Музей Тихоокеанского флота.
— Музей Ростелекома.
— Музей МЧС.
Для гостей подготовили разнообразную программу. Детей ждёт патриотический квест «Взятие Рейхстага», а взрослых — тир «Ворошиловский стрелок». Также запланированы мастер-классы:
— по тактической медицине.
— сборке и разборке автомата.
— управлению беспилотными летательными аппаратами.
— плетению сетей.
— изготовлению окопных свечей.
Кроме того, посетители увидят показательные выступления служебных собак.
Праздничные мероприятия, посвящённые 80-летию Победы, уже начались. Во Владивостоке вручают юбилейные медали ветеранам — как на дому, так и во время торжественных церемоний. Всего награды получат 347 человек.