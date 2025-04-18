В Омске проблемный дом дольщиков готовят к финальной госприемке

Проблемный долгострой не могли закончить более 10 лет. Строительство начинала в 2014 году «Красноярская промышленная компания». Недобросовестный застройщик обманул дольщиков на 364 млн рублей, после чего компания обанкротилась. В 2020 году объект передали компании СПК «ДорСтрой», которая также не уложилась в сроки.