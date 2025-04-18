В Омске проблемный дом дольщиков готовят к финальной госприемке

Дом дольщиков на улице Перелета, дом 1 в Омске готовят к финальной проверке. Информацию об этом подтвердили в минстрое Омской области.
Проблемный долгострой не могли закончить более 10 лет. Строительство начинала в 2014 году «Красноярская промышленная компания». Недобросовестный застройщик обманул дольщиков на 364 млн рублей, после чего компания обанкротилась. В 2020 году объект передали компании СПК «ДорСтрой», которая также не уложилась в сроки.
В декабре стройку под личный контроль взял глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Государственный строительный надзор назначил проверку дома на 26 мая. По ее результатам, ожидается сдача дома в эксплуатацию.
Строительство 17-этажного здания, включенного в Единый реестр проблемных объектов, находится на завершающей стадии. В доме расположено 353 квартиры, 324 из которых предназначены для дольщиков. Сейчас идут работы по монтажу оконных и дверных проемов, устройству внутренней системы отопления и оформлению фасада.
Ввод дома в эксплуатацию запланирован на июнь 2025 года.
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