Может ли начальник заставить вас идти на субботник: ответ юриста

Как правило, участие в субботниках прописывают в трудовых обязанностях только тем работникам, чья деятельность связана с уборкой территорий или уходом за зелеными насаждениями. Важное условие — мероприятие должно проводиться в рабочие часы сотрудника. То есть работник обязан участвовать в субботнике только в пределах своего стандартного рабочего дня.