Может ли начальник заставить вас идти на субботник: ответ юриста

Термин «субботник» не закреплен в законодательстве. Под ним традиционно понимают общественно полезные мероприятия в нерабочие дни. Однако участие сотрудника обязательно только при соответствующем условии в должностной инструкции. Об этом рассказала адвокат Юлия Паушкина в беседе с агентством «Прайм».
«Если такой должностной обязанности нет, то обязать работника принять участие в субботнике или применить к нему меры дисциплинарной ответственности за неучастие нельзя», — пояснила эксперт.
Как правило, участие в субботниках прописывают в трудовых обязанностях только тем работникам, чья деятельность связана с уборкой территорий или уходом за зелеными насаждениями. Важное условие — мероприятие должно проводиться в рабочие часы сотрудника. То есть работник обязан участвовать в субботнике только в пределах своего стандартного рабочего дня.
19 апреля пройдет общегородской субботник. Ранее он был запланировал на 12 апреля, однако мэр Москвы Сергей Собянин перенес его на следующие выходные из-за непогоды.