В Госдуме предложили мораторий на всероссийские проверочные работы в школах

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Рособрнадзора Анзору Музаеву с предложением наложить мораторий на проведение всероссийских проверочных работ (ВПР) в школах с целью унифицировать подходы к оценке, пересмотреть количество времени на задания и провести широкие обсуждения нововведений с участием родителей, педагогов и экспертов, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Ранее в Рособрнадзоре сообщили, что в школах начинается проведение всероссийских проверочных работ, их напишут более 8 миллионов обучающихся из почти 40 тысяч образовательных организаций всех субъектов РФ. Там отметили, что даты проведения ВПР определяются каждой образовательной организацией самостоятельно для каждого класса и предмета в рамках периода, установленного планом-графиком.
«Учитывая, что ВПР призваны оценивать уровень знаний школьников в соответствии с федеральными образовательными стандартами, прошу Вас рассмотреть возможность … наложения моратория на проведение ВПР до исполнения пп. 1−3 и выработки консенсусного решения между родительским, педагогическим и экспертным сообществами. Высвободившееся в учебном расписании время предлагается направить на дополнительное и углублённое изучение дисциплин, по которым предусмотрено проведение ВПР», — сказано в документе.
Отмечается, что наложение моратория следует провести для унификации подхода к учёту результатов ВПР с установлением единых для всех школ правил внесения оценок в журнал и их влияния на аттестацию, пересмотра регламента проведения работ с обеспечением соответствия времени выполнения объёму заданий либо корректировкой их количества, а также проведения широкого обсуждения нововведений с участием педагогического сообщества, родителей и экспертов для минимизации спорных решений.
«Согласно новым правилам, результаты ВПР теперь могут быть внесены в классный журнал и учтены при выставлении четвертных и годовых оценок. При этом решение о применении данного подхода оставлено на усмотрение администраций школ. Это привело к неравным условиям для учащихся: в одних образовательных учреждениях оценки за ВПР влияют на итоговую аттестацию, в других — нет. Подобная несогласованность вызывает справедливое возмущение родителей и школьников, ставя под сомнение объективность и единые стандарты проведения ВПР», — подчеркивается в обращении.
По мнению вице-спикера Госдумы, дополнительную тревогу вызывает сокращение времени выполнения работ по большинству предметов с 90 до 45 минут без уменьшения объёма заданий.
«Указанные изменения создают повышенную нагрузку на учащихся, провоцируют стресс и могут негативно отразиться на качестве выполнения работ», — считает Чернышов.
По его словам, введение моратория поможет восстановить доверие к ВПР как инструменту, который не только оценивает знания, но и способствует их улучшению.
«Школьники перестанут воспринимать проверочные работы как “карательную” меру, учителя — как дополнительную бюрократическую нагрузку, а государство получит достоверные данные для развития и корректировки системы образования. Готов подключиться к диалогу и оказать содействие в поиске баланса между контролем качества образования и соблюдением прав учащихся», — добавил парламентарий.