В Госдуме предложили мораторий на всероссийские проверочные работы в школах

«Согласно новым правилам, результаты ВПР теперь могут быть внесены в классный журнал и учтены при выставлении четвертных и годовых оценок. При этом решение о применении данного подхода оставлено на усмотрение администраций школ. Это привело к неравным условиям для учащихся: в одних образовательных учреждениях оценки за ВПР влияют на итоговую аттестацию, в других — нет. Подобная несогласованность вызывает справедливое возмущение родителей и школьников, ставя под сомнение объективность и единые стандарты проведения ВПР», — подчеркивается в обращении.