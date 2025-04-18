Лидером профсоюзов Хабаровского края вновь избрана Галина Кононенко

В Хабаровске прошла 31-я отчетно-выборная конференция краевого объединения организации профсоюзов. Лидером профсоюзов вновь избрана Галина Кононенко. Свой голос за действующего председателя отдали 65 человек из 73 присутствующих делегатов, сообщает ИА AmurMedia.
Также в ходе конференции подвели итоги работы краевого объединения профсоюзов за минувшие пять лет, определили задачи на предстоящий период, внесли изменения в устав Профобъединения и обновили составы выборных органов.
По итогу пяти последних лет экономическая эффективность от всех форм правозащитной работы профсоюзов края составила 257 млн рублей.
Работа ХКООП за отчетный период была признана удовлетворительной. Помимо этого, были приняты основные направления деятельности Хабаровского краевого объединения организаций профсоюзов на 2025−2030 годы.