Галеристка из США Кэт Вон Ди показала видео из храма под «Господи, помилуй»

В 2022 году Кэтрин приняла решение покинуть баптизм и отказаться от оккультных практик. Она также начала удалять татуировки, противоречащие христианским взглядам. По её словам, этот шаг помогает защитить семью от тёмных влияний и наполняет их жизнь светом и любовью. Помимо этого, Кэт активно сотрудничает и гастролирует с христианской группой Prayers.