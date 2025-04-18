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Галеристка из США Кэт Вон Ди показала видео из храма под «Господи, помилуй»

Американская тату-мастер и галеристка Кэт Вон Ди (настоящее имя Кэтрин фон Драхенберг) начала публиковать православные материалы в социальных сетях. Недавно она выложила видео из храма с напевом «Господи, помилуй» на русском языке.

Источник: Life.ru

На её страницу в соцсети сейчас подписаны более 9,5 миллиона человек.

Кэт Вон Ди в православном храме. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / thekatvond.

В 2022 году Кэтрин приняла решение покинуть баптизм и отказаться от оккультных практик. Она также начала удалять татуировки, противоречащие христианским взглядам. По её словам, этот шаг помогает защитить семью от тёмных влияний и наполняет их жизнь светом и любовью. Помимо этого, Кэт активно сотрудничает и гастролирует с христианской группой Prayers.

Ранее солист группы Coldplay Крис Мартин во время выступления в Сеуле исполнил песню, посвященную одному из своих фанатов из России. Он отметил, что не исключает возможности провести концерт в нашей стране в будущем.