Назван возраст, когда большинство россиянок становятся мамами

Ранее URA.RU рассказывало, что размеры материнского капитала с 2007 по 2025 год значительно увеличились. Так, на первого ребенка он возрос в 2,7 раза (до 690,2 тысяч рублей), а на второго — в 3,65 раза (до 912,1 тысяч рублей).