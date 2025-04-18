Назван возраст, когда большинство россиянок становятся мамами

Россиянки становятся мамами к 30 годам.
Большинство россиянок становятся мамами к 30 годам. При этом средний возраст матери при рождении ребенка в 2025 году составил 29,8 года, следует из данных ЗАГС.
«Как следует из данных о рождении детей в России в 2025 году, средний возраст матери составляет 29,8 года. При этом средний возраст отца — 29,3 года», — сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ЗАГС.
Отмечается, что у 39% женщин ребенок был первым, у 32% — вторым, у 18% — третьим. Еще у 11% матерей в 2025 родился четвертый ребенок.
Ранее URA.RU рассказывало, что размеры материнского капитала с 2007 по 2025 год значительно увеличились. Так, на первого ребенка он возрос в 2,7 раза (до 690,2 тысяч рублей), а на второго — в 3,65 раза (до 912,1 тысяч рублей).