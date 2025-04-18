Канада не остановит поддержку Киева при любом исходе выборов

В ходе предвыборных дебатов руководители четырех ведущих партий Канады, участвующих в досрочных выборах, единогласно подтвердили продолжение поддержки Украины в случае прихода к власти.
«Мы должны продолжать поддерживать Украину. Нам не нужно следовать за американцами во всем, что они делают», — сказал Пьер Пуальевр, лидер главной оппозиционной Консервативной партии страны.
Политик подчеркнул, что в случае избирательного успеха он намерен расширить военные поставки для Украины и усилить разведывательную поддержку.
Кроме этого, поддержали Украину и премьер-министр Канады Марк Карни, глава Квебекского блока Ив-Франсуа Бланше и лидер Новой демократической партии Джагмит Сингх.
В марте украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Киев получил от Канады $1,7 млрд США от активов России.