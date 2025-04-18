Руководитель проекта первого в мире винного города раскрыл его концепцию

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Цель строительства первого в мире винного города заключается в продвижении российского виноделия, рассказал в интервью РИА Новости ресторатор, руководитель проекта «Белый мыс» Дмитрий Левицкий.
«Это социальный проект, и на первом месте стоит идея продвижения российского виноделия, культуры его потребления. Например, музей вина Льва Голицына, который расположится на территории винного города, будет очень современным, и мы хотим сделать его доступным для всех, хоть он и дорогой в производстве», — сказал он.
Левицкий подчеркнул, что музей будет интерактивным с масштабным иммерсивным макетом завода «Массандра», лабораторией, в которой можно будет проследить путь винограда от рождения до раскрытия в бокале. Планируется также инсталляция процессов создания вина времен Голицына и установка в музее скульптуры известного винодела, которая составит в высоту 18 метров.
«Это будет буквально музей впечатлений», — подчеркнул руководитель проекта.
В «Белом мысе» винодельням предложили открыть свои заведения.
«Но не энотеки, а именно рестораны, своего рода посольства: через меню, интерьер, атмосферу гость погрузится в философию каждой винодельни. Например, создавая ресторан “Массандра”, мы вдохновлялись дачей Чехова в Ялте, где собиралась творческая элита тех времен. Мы знаем, что у писателя был французский шеф-повар, поэтому в меню ресторана будут французские блюда, которые хорошо сочетаются с креплеными винами “Массандры”. Для “Нового Света” мы делаем легкий, праздничный бар игристых вин с блюдами из морепродуктов. Интерьер будет отсылать к приемам Льва Голицына, на которых он угощал гостей шампанским “Новый Свет”, — пояснил Левицкий.
Левицкий уверен, что каждая винодельня сможет проявить себя в «Белом мысе».
«Гости будут гулять по городу, заходить в разные рестораны и бары, пробовать вина, слушать истории о них. Вина будут подаваться и в виде дегустационных сетов — шесть-восемь бокалов, с пояснениями сомелье», — добавил он.
Первый в России и в мире винный город «Белый мыс» сейчас строится в Геленджике. Ожидается, что он откроется к концу 2025 года. Идея создания принадлежит группе акционерного банка «Россия». Ей же принадлежат такие известные бренды, как «Массандра», «Инкерман» и «Новый Свет».