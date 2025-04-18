Руководитель проекта первого в мире винного города раскрыл его концепцию

«Но не энотеки, а именно рестораны, своего рода посольства: через меню, интерьер, атмосферу гость погрузится в философию каждой винодельни. Например, создавая ресторан “Массандра”, мы вдохновлялись дачей Чехова в Ялте, где собиралась творческая элита тех времен. Мы знаем, что у писателя был французский шеф-повар, поэтому в меню ресторана будут французские блюда, которые хорошо сочетаются с креплеными винами “Массандры”. Для “Нового Света” мы делаем легкий, праздничный бар игристых вин с блюдами из морепродуктов. Интерьер будет отсылать к приемам Льва Голицына, на которых он угощал гостей шампанским “Новый Свет”, — пояснил Левицкий.