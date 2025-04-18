В Новосибирской области на камеру попал поджигатель травы

Камера зафиксировала мужчину, который вышел из своего дома и поджёг траву на поляне. Вблизи, помимо домов, также находилась лесопилка. Диспетчер ЕДДС муниципалитета увидел нарушителя через систему онлайн-наблюдений и вызвал пожарных.