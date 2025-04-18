В Новосибирской области на камеру попал поджигатель травы

В Куйбышеве Новосибирской области 13 апреля система дистанционного мониторинга и обнаружения лесных пожаров «Лесохранитель» выявила поджигателя. О происшествии рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Камера зафиксировала мужчину, который вышел из своего дома и поджёг траву на поляне. Вблизи, помимо домов, также находилась лесопилка. Диспетчер ЕДДС муниципалитета увидел нарушителя через систему онлайн-наблюдений и вызвал пожарных.
Поджигатель, услышав сирены, быстро затоптал горевшую траву и скрылся. К счастью, огонь не перекинулся на строения. Дознаватели МЧС России установили личность поджигателя.
Нарушителю грозит наказание в виде предупреждения или штрафа от 5000 до 15000 рублей.
Всего с начала пожароопасного сезона в Новосибирской области возбуждено уже девятнадцать административных дел из-за нарушений требований пожарной безопасности.
Ранее BFM-Новосибирск сообщал, что в Новосибирске из-за взрыва газа обрушились два гаража. На месте происшествия был обнаружен один пострадавший.