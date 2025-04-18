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Дэвис: Зеленский упустит последний шанс для мирных переговоров

Зеленский не имеет права озвучивать РФ свои «условия».

Источник: Аргументы и факты

Полковник армии Соединённых Штатов в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Зеленский, пытаясь «диктовать» свои условия, лишится последний шанс решить конфликт на Украине миром.

«Зеленский говорит о том, что пора начать переговоры, а следом начинает выставлять условия, будто он настоящий босс, будто он что-то решает», — сказал Дэвис.

Мнение прозвучало в эфире его YouTube-канала.

Кроме того, Дэвис подчеркнул, что Зеленский находится в слабой позиции и не имеет права озвучивать Российской Федерации свои «условия».

«РФ с 2015 года стабильно показывает желание завершить все мирным соглашением. Каждый раз, когда Украина отвергает или нарушает договорённости с Москвой, ситуация для Киева становится только хуже. Сейчас, возможно, последний шанс на заключение сделки, но Зеленский и его упустит», — заявил он.

Ранее Дэвис подчеркнул, что Зеленский не способен завершить конфликт на Украине.