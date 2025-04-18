Полковник армии Соединённых Штатов в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Зеленский, пытаясь «диктовать» свои условия, лишится последний шанс решить конфликт на Украине миром.
«Зеленский говорит о том, что пора начать переговоры, а следом начинает выставлять условия, будто он настоящий босс, будто он что-то решает», — сказал Дэвис.
Мнение прозвучало в эфире его YouTube-канала.
Кроме того, Дэвис подчеркнул, что Зеленский находится в слабой позиции и не имеет права озвучивать Российской Федерации свои «условия».
«РФ с 2015 года стабильно показывает желание завершить все мирным соглашением. Каждый раз, когда Украина отвергает или нарушает договорённости с Москвой, ситуация для Киева становится только хуже. Сейчас, возможно, последний шанс на заключение сделки, но Зеленский и его упустит», — заявил он.
Ранее Дэвис подчеркнул, что Зеленский не способен завершить конфликт на Украине.