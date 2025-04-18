Ранее KP.RU сообщил, что глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о неготовности подписать документ. Ему не нравится, что в окончательной редакции не было пункта о гарантиях безопасности Украины. Кроме того, США считали, что Киев должен выплатить им долг за предоставленную военную помощь экс-президентом Джо Байденом. А вот Зеленский утверждает, что финансирование выделялось на условиях гранта.