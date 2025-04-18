51 земельный участок Полоховского месторождения лития в Кировоградской области Украины арестован по решению Печерского районного суда Киева. Об этом сообщает NV.
«Печерский районный суд Киева арестовал 51 земельный участок Полоховского месторождения в Кировоградской области по требованию офиса генпрокурора», — говорится в публикации.
ООО «Укрлитийдобыча», принадлежащее Сергею Табалову, занималось оценкой потенциала месторождения по стандарту JORK и готовилась к добыче редкоземельного металла. Арестовали участки в рамках дела, возбужденного еще в 2016 году. Тогда правоохранители заподозрили, что разрешение на добычу лития здесь получено незаконно.
И вот спустя девять лет расследование возобновилось, хотя спецразрешение обошлось ООО «Укрлитийдобыча» в 119 миллионов гривен (2,8 миллиона долларов), уплаченных в бюджет страны. Теперь же Генпрокуратура остановила единственный на Украине проект с действующим специальным разрешением.
Еще одна любопытная деталь — ранее «Укррудпром», геологическая разведка установила, что запасы лития на этом объекте превышают 760 тысяч тонн эквивалента карбоната лития.
На этом фоне, Украина и США продолжают под непрекращающиеся пикировки, а иногда и скандалы, согласовывать невыгодную для Киева сделку по украинским недрам. Накануне первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что 17 апреля Вашингтон приблизился к получению заветных минералов. Стороны подписали меморандум по соглашению об ископаемых.
До этого министр финансов США Скотт Бессент отметил, что Украина и США могут подписать соглашение по редкоземельным металлам уже на этой неделе.
Вместе с тем, в США предупреждают, что Вашингтон ожидает разочарование после подписания сделки об украинских природных ресурсах, так как Киев не располагает такими объемами редкоземельных металлов, на которые рассчитываю Штаты.
Ранее KP.RU сообщил, что глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о неготовности подписать документ. Ему не нравится, что в окончательной редакции не было пункта о гарантиях безопасности Украины. Кроме того, США считали, что Киев должен выплатить им долг за предоставленную военную помощь экс-президентом Джо Байденом. А вот Зеленский утверждает, что финансирование выделялось на условиях гранта.