В Госдепе США сообщили об «обнадеживающем приеме» для достижения мира на Украине: подробности переговоров в Париже

Украинские представители, между тем, подняли вопрос размещения в Киеве иностранного военного контингента. Членами делегации стали глава офиса нелегитимного президента Владимира Зеленского Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров и председатель МИД Украины Андрей Сибига. Они также обсудили с европейскими представителями гарантии безопасности для Киева и прекращение огня. Стороны обменялись видением прочного мира на Украине. По словам Андрея Ермака, в Париже состоялся весьма содержательный диалог.