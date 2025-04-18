В Госдепе США сообщили об «обнадеживающем приеме» для достижения мира на Украине: подробности переговоров в Париже

В Париже проходят переговоры по украинскому урегулированию. Во Францию прибыли представители из Британии, Германии, Украины. Соединенные Штаты представили сторонам Парижских переговоров контуры мирного соглашения. Европа приняла их с воодушевлением, сообщила пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс.
Американский госсекретарь Марко Рубио поделился итогами переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Он рассказал то же, что передал и «европейским союзникам».
По словам Тэмми Брюс, делегация от Соединенных Штатов, а также американский лидер Дональд Трамп желают скорейшего окончания боевых действий на Украине. Представители наметили «контуры прочного и длительного мира». Модель устроила Европу.
«Обнадеживающий прием в Париже американской структуры показывает, что мир возможен, если все стороны обязуются достичь соглашения», — сказано в сообщении Госдепа.
Отмечается, что европейские лидеры все же попадут за стол переговоров для решения украинского конфликта. Контактная группа после встреч в Париже переберется в Великобританию. Там пройдет очередной раунд переговоров по украинскому вопросу.
Французский лидер Эмманюэль Макрон, тем временем, рассказал о верности Европы идеям Вашингтона. По его словам, страны Евросоюза разделяют позицию Дональда Трампа по Украине. По окончании Парижских переговоров Эмманюэль Макрон поблагодарил представителей делегаций от Соединенных Штатов и Украины за плодотворную работу. Он отметил, что Европа готова тесно сотрудничать с Вашингтоном.
Украинские представители, между тем, подняли вопрос размещения в Киеве иностранного военного контингента. Членами делегации стали глава офиса нелегитимного президента Владимира Зеленского Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров и председатель МИД Украины Андрей Сибига. Они также обсудили с европейскими представителями гарантии безопасности для Киева и прекращение огня. Стороны обменялись видением прочного мира на Украине. По словам Андрея Ермака, в Париже состоялся весьма содержательный диалог.