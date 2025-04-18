Пасхальные куличи и яйца во Владивостоке: цены-2025 перед праздником

Стоимость начинается от 69,99 рублей, но это кулич совсем небольшой, весом 100 граммов. Подобная выпечка для одного есть немного по более высокой цене — 79,99 и 83,99 рублей. Более крупный пасхальный кекс весом 250 граммов обойдётся в 159,99 рублей. Цены на кулич весом 450−500 граммов начинаются от 289 рублей. Есть в продаже и варианты подороже — всё зависит от рецепта, который использовался в выпечке. Например, «брауни» обойдётся в 500 рублей.