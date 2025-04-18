Пасхальные куличи и яйца во Владивостоке: цены-2025 перед праздником

Уже в это воскресенье, 20 апреля, наступит один из главных праздников православных христиан — Пасха. Одним из атрибутов праздника являются куличи, которые можно не только испечь самостоятельно, но и приобрести в магазинах. Журналисты PrimaMedia посетили крупные торговые сети и узнали, сколько в этом году обойдётся пасхальная выпечка.
В одной из точек торговой сети «Самбери» представлены несколько производителей. Помимо выпечки собственного производства есть куличи от Кавалеровского хлебокомбината, «Воздвиженского хлеба» и «Владхлеба».
Стоимость начинается от 69,99 рублей, но это кулич совсем небольшой, весом 100 граммов. Подобная выпечка для одного есть немного по более высокой цене — 79,99 и 83,99 рублей. Более крупный пасхальный кекс весом 250 граммов обойдётся в 159,99 рублей. Цены на кулич весом 450−500 граммов начинаются от 289 рублей. Есть в продаже и варианты подороже — всё зависит от рецепта, который использовался в выпечке. Например, «брауни» обойдётся в 500 рублей.
Есть в крупной торговой сети и крашеные куриные яйца. Набор из пяти штук стоит 129,99 рублей, 10 штук обойдутся в 239,99 рублей.
В «Реми» ценообразование схожее. Самый небольшой кулич весом 80 граммов с изюмом обойдётся в 64,9 рубля. Выпечка весом 250 граммов с цукатами, орехами или изюмом стоит 189,98 рубля. Кулич имперский (300 граммов) обойдётся в 329 рублей. Кулич весом полкилограмма — 325 рублей.
Здесь также можно найти набор из пасхальных яиц, их цена за десяток — почти 300 рублей.
Гурманам же, предпочитающим ресторанный класс куличей, придётся раскошелиться. За 400−500 граммовые кексы «на заказ» от известных в городе ресторанов нужно отдать от 1200 до 1600 рублей.
Напомним, что праздник Пасхи будет широко праздноваться во Владивостоке. 20 апреля состоится традиционный Крёстный ход (0+) от Покровского собора. В связи с этим временно будут ограничены движение и парковка автомобилей.