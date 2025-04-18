Весеннее птичье царство: в Приморье вернулись краснокнижные пернатые

На юге Приморья инспекторы Дальневосточного морского заповедника зафиксировали массовое возвращение перелётных птиц, среди которых — редчайшая малая колпица, занесённая в Красную книгу. Весенний пролёт превратил заповедные территории в настоящее птичье царство, где сотни пернатых останавливаются для отдыха и кормёжки перед продолжением пути, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ФГБУ «Земля леопарда».
В этом году, как и в предыдущие, специалисты заповедника зафиксировали большое количество пернатых, включая малых колпиц. С момента начала гнездования на острове в начале 2000-х количество этих птиц неуклонно увеличивалось. Если в 2003—2005 годах на острове гнездились всего три пары, то к 2020-м годам уже насчитывалось 18 семей.
По данным специалистов заповедника, на территории, прилегающей к мысу Островок Фальшивый, сейчас обитает множество видов птиц, включая обыкновенных крякв, широконосок, крохалей и серых цапель. В течение нескольких недель их числа будут увеличиваться, поскольку некоторые останутся в заповеднике, а другие продолжат свой путь на север.
Как отметил начальник сектора «Морской» отдела охраны ФГБУ «Земля леопарда» Василий Горобейко, орнитофауна заповедника включает более 350 видов.
«Такое разнообразие вызвано, в первую очередь, богатством местообитаний и тем, что природные условия здесь благоприятствуют для остановок на пролётных путях. Не говоря о том, что многолетняя охрана свела к минимуму антропогенное влияние. Наиболее показательной и яркой в этом смысле можно считать захватывающую картину весеннего мыса Островок Фальшивый», — сообщил Василий Горобейко.