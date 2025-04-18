Весеннее птичье царство: в Приморье вернулись краснокнижные пернатые

В этом году, как и в предыдущие, специалисты заповедника зафиксировали большое количество пернатых, включая малых колпиц. С момента начала гнездования на острове в начале 2000-х количество этих птиц неуклонно увеличивалось. Если в 2003—2005 годах на острове гнездились всего три пары, то к 2020-м годам уже насчитывалось 18 семей.