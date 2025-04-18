Суд счел «социально опасным» студента РУДН, обвиняемого в вербовке террористов

«Характер и обстоятельства совершенного обвиняемым преступления, приведенные выше сведения о его личности в совокупности свидетельствуют о том, что Дукаев социально опасен, и избрание в отношении него меры пресечения, не связанной со строгой изоляцией от общества, невозможно», — заявлено в документах. Информацию об этом передают РИА «Новости».