Суд счел «социально опасным» студента РУДН, обвиняемого в вербовке террористов

Суд счел студента, обвиняемого в вербовке в террористическую организацию, социально опасным.
Суд признал студента Российского университета дружбы народов (РУДН) Арби Дукаева, обвиняемого в вербовке в террористическую организацию, «социально опасным» и принял решение о продлении его содержания под стражей до 21 мая 2025 года. Об этом сообщается в официальных судебных документах.
«Характер и обстоятельства совершенного обвиняемым преступления, приведенные выше сведения о его личности в совокупности свидетельствуют о том, что Дукаев социально опасен, и избрание в отношении него меры пресечения, не связанной со строгой изоляцией от общества, невозможно», — заявлено в документах. Информацию об этом передают РИА «Новости».
Следствие также считает необходимым провести амбулаторную комплексную психолого-психиатрическую судебную экспертизу, ознакомить заинтересованных лиц с ее заключением, предъявить фигуранту обвинение в окончательной редакции и допросить его в новом статусе. Сейчас молодого человека обвиняют по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ — склонение, вербовка или вовлечение лица в совершение террористического акта, а также финансирование терроризма.
Суд постановил продлить срок ареста Дукаева до 21 мая, одновременно увеличив период предварительного следствия до этой же даты. Согласно уголовному кодексу, в случае признания вины студенту может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, отмечается в материалах дела.
Уточняется, что обвиняемый не возражал против ходатайства следствия о продлении ареста. Однако его адвокат просил изменить меру пресечения на домашний арест, заявляя, что Дукаев не собирается скрываться от следствия и препятствовать расследованию.
Ранее стало известно, что в Москве задержали студента второго курса РУДН Арби Дукаева. Его обвинили в вербовке в террористическую организацию.