Мошенники могут продать вашу квартиру без вашего ведома: как этого избежать

Сделки купли-продажи недвижимости можно проводить без участия нотариуса, чем часто пользуются мошенники. Они оформляют поддельные документы и подобным образом незаконно овладевают жильем. Об этом сообщил член комиссии Федеральной нотариальной палаты по имиджу, взаимодействию со СМИ и общественными организациями Сергей Поляков в беседе с агентством «Прайм».
Нередко мошенники продают арендуемое жилье без согласия владельца, обманывая и собственника, и ничего не подозревающего покупателя.
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