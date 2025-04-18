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Мошенники могут продать вашу квартиру без вашего ведома: как этого избежать

Нотариус Поляков: мошенники могут продать снятую квартиру без ведома хозяина.

Источник: Комсомольская правда

Сделки купли-продажи недвижимости можно проводить без участия нотариуса, чем часто пользуются мошенники. Они оформляют поддельные документы и подобным образом незаконно овладевают жильем. Об этом сообщил член комиссии Федеральной нотариальной палаты по имиджу, взаимодействию со СМИ и общественными организациями Сергей Поляков в беседе с агентством «Прайм».

Нередко мошенники продают арендуемое жилье без согласия владельца, обманывая и собственника, и ничего не подозревающего покупателя.

Эксперт напомнила, что нотариус, заверяющий сделку, проводит тщательную проверку всех участников: сверяет их личности по базам МВД, направляет запросы в ЗАГС, Росреестр и другие инстанции. Кроме того, он лично беседует с каждой стороной, чтобы убедиться в их осознанности и понимании условий сделки.

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