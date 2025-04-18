Мошенники могут продать вашу квартиру без вашего ведома: как этого избежать

Эксперт напомнила, что нотариус, заверяющий сделку, проводит тщательную проверку всех участников: сверяет их личности по базам МВД, направляет запросы в ЗАГС, Росреестр и другие инстанции. Кроме того, он лично беседует с каждой стороной, чтобы убедиться в их осознанности и понимании условий сделки.