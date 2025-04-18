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Таксисты в Новосибирске взвинтили цены 18 апреля из-за снега

Жителям трудно уехать на работу.

Источник: Аргументы и факты

Утром в пятницу, 18 апреля 2025 года, жителей Новосибирска ждал неприятный сюрприз — цены на такси существенно повысились. Предположительно, всё из-за снега, который за ночь укутал дороги в белое полотно.

Например, сегодня поездка от метро «Спортивная» до «Речного вокзала» обходилась в 700 рублей. Хотя в обычные дни стоит 200−300 рублей. Информацию передаёт «Сиб.фм».

А вот дорога с улицы Осипенко до концертного зала имени Каца такси оценили в 1 147 рублей.

Более того, не во все районы можно быстро вызвать машину. Людям приходится долго ждать.