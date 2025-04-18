Суд счёл социально опасным студента Дукаева, обвиняемого в содействии терроризму

Второкурсник РУДН имени Патриса Лумумбы Арби Дукаев, задержанный в ноябре 2023 года по обвинению в пособничестве терроризму, признан судом «социально опасным». Об этом информируют РИА Новости со ссылкой на соответствующие судебные документы.
«Дукаев социально опасен, и избрание в отношении него меры пресечения, не связанной со строгой изоляцией от общества, невозможно», — следует из текста документа.
Уточняется, что Дукаеву предъявлено обвинение по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ, которая предусматривает ответственность за склонение к террористической деятельности, вербовку или финансирование терроризма.
Суд принял решение о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу для Дукаева до 21 мая. Одновременно до указанной даты продлен срок следственных действий по уголовному делу.
Накануне ФСБ предупредила о вербовке Украиной агентов в Молдавии для совершения терактов в России.