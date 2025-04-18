Суд счёл социально опасным студента Дукаева, обвиняемого в содействии терроризму

Второкурсник РУДН имени Патриса Лумумбы Арби Дукаев, задержанный в ноябре 2023 года по обвинению в пособничестве терроризму, признан судом «социально опасным». Об этом информируют РИА Новости со ссылкой на соответствующие судебные документы.