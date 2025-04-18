В Канске ветерану присвоили звание «Почетный гражданин города»

16 апреля в Канске Красноярского края ветерану Великой Отечественной войны Анатолию Потапову присвоили звание «Почетный гражданин города». Об этом в своих социальных сетях сообщила мэр Ольга Витман.
Сейчас Анатолию Васильевичу 98 лет — он единственный оставшийся в живых участник войны, проживающий в Канске.
«В знак глубокой благодарности за его подвиг, мужество и преданность Родине, накануне состоялось открытие памятной таблички в его честь», — пишет Витман.
На церемонию пришли местные жители, представители администрации и депутат Госдумы Юрий Швыткин.
Напомним, что в середине января президент Российской Федерации Владимир Путин предложил сделать почетными гражданами своего региона, города или муниципалитета всех ветеранов Великой Отечественной войны.
Кроме того, глава государства подписал указ о единовременных выплатах фронтовикам и их вдовам, бывшим заключенным концлагерей, жителям блокадного Ленинграда, а также труженикам тыла.