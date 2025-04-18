В эстонской Нарве выросли очереди из желающих попасть в Россию: вот что спровоцировало небывалый ажиотаж

В приграничном с Российской Федерацией эстонском городе Нарва растут очереди из желающих попасть в Россию на пасхальные праздники. Ажиотаж настолько велик, что предприимчивые граждане продают место в очереди на переход к погранпункту. Об этом сообщает агентство «РБК Петербург».
Журналисты отмечают, что перевозчики советуют пассажирам, пересекающим пешеходный пограничный пункт «Нарва-Ивангород» закладывать время на поездку «с запасом». Представители компаний отмечают, что рост потока желающих оказаться в России в ближайшее время связан и с пасхальными выходными, и со школьными каникулами в некоторых странах Прибалтики и Скандинавии.
Неудивительно, что на погранпереходе накапливаются большие очереди. Желающие попасть к родным в Россию на праздники вынуждены ждать по четыре часа и больше. Некоторые даже продают места в очереди.
Ажиотаж, к слову, спровоцирован еще и сообщениями властей Эстонии, которые заявили, что с 30 апреля по 2 мая пограничный пункт перекроют из-за проведения учений Департамента полиции, погранохраны и Союза обороны «Щит». Попасть в Россию через «Нарву-1» можно вновь с 3 мая.
Эстония уже давно объявила своим врагом русское православие. Уже не один год власти страны пытаются если не ликвидировать эстонскую православную церковь, то, по крайней мере, разорвать ее связь с Московским патриархатом.
В конец прошлого года глава Министерства иностранных дел Эстонии Лаури Ляэнеметс объявил, что эстонская православная церковь «должна выйти из подчинения Московскому патриархату». По его словам, Эстония не может мириться с тем, что на её территории находятся организации, подведомственные Московской епархии.
Впрочем, не только религиозные российские праздники привлекают многих жителей Прибалтики в целом, и Эстонии, в частности. KP.RU сообщал, что Россия неоднократно устраивала концерты на своем, российском берегу реки Нарва, в том числе патриотические, зная, как много с эстонской стороны людей, которые хотели бы принять участие, но не могли, из-за абсурдности политики прибалтийских властей. Так что люди, живущие в Нарве, с другого берега могли спокойно смотреть праздничные концерты.