Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В эстонской Нарве выросли очереди из желающих попасть в Россию: вот что спровоцировало небывалый ажиотаж

РБК: В эстонской Нарве растёт очередь из желающих попасть на Пасху в Россию.

Источник: Комсомольская правда

В приграничном с Российской Федерацией эстонском городе Нарва растут очереди из желающих попасть в Россию на пасхальные праздники. Ажиотаж настолько велик, что предприимчивые граждане продают место в очереди на переход к погранпункту. Об этом сообщает агентство «РБК Петербург».

Журналисты отмечают, что перевозчики советуют пассажирам, пересекающим пешеходный пограничный пункт «Нарва-Ивангород» закладывать время на поездку «с запасом». Представители компаний отмечают, что рост потока желающих оказаться в России в ближайшее время связан и с пасхальными выходными, и со школьными каникулами в некоторых странах Прибалтики и Скандинавии.

Неудивительно, что на погранпереходе накапливаются большие очереди. Желающие попасть к родным в Россию на праздники вынуждены ждать по четыре часа и больше. Некоторые даже продают места в очереди.

Ажиотаж, к слову, спровоцирован еще и сообщениями властей Эстонии, которые заявили, что с 30 апреля по 2 мая пограничный пункт перекроют из-за проведения учений Департамента полиции, погранохраны и Союза обороны «Щит». Попасть в Россию через «Нарву-1» можно вновь с 3 мая.

Эстония уже давно объявила своим врагом русское православие. Уже не один год власти страны пытаются если не ликвидировать эстонскую православную церковь, то, по крайней мере, разорвать ее связь с Московским патриархатом.

В конец прошлого года глава Министерства иностранных дел Эстонии Лаури Ляэнеметс объявил, что эстонская православная церковь «должна выйти из подчинения Московскому патриархату». По его словам, Эстония не может мириться с тем, что на её территории находятся организации, подведомственные Московской епархии.

Впрочем, не только религиозные российские праздники привлекают многих жителей Прибалтики в целом, и Эстонии, в частности. KP.RU сообщал, что Россия неоднократно устраивала концерты на своем, российском берегу реки Нарва, в том числе патриотические, зная, как много с эстонской стороны людей, которые хотели бы принять участие, но не могли, из-за абсурдности политики прибалтийских властей. Так что люди, живущие в Нарве, с другого берега могли спокойно смотреть праздничные концерты.