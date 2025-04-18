Впрочем, не только религиозные российские праздники привлекают многих жителей Прибалтики в целом, и Эстонии, в частности. KP.RU сообщал, что Россия неоднократно устраивала концерты на своем, российском берегу реки Нарва, в том числе патриотические, зная, как много с эстонской стороны людей, которые хотели бы принять участие, но не могли, из-за абсурдности политики прибалтийских властей. Так что люди, живущие в Нарве, с другого берега могли спокойно смотреть праздничные концерты.