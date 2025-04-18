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В выходные изменится движение пяти автобусных маршрутов

Изменения коснутся автобусов № 17, 26, 37, 70 и 82.

Источник: Комсомольская правда

В выходные, 19 и 20 апреля, в Перми из-за проведения ремонтных работ поменяется движение нескольких автобусных маршрутов. Изменения коснутся автобусов № 17, 26, 37, 70 и 82, сообщает городской департамент транспорта.

Так, автобусы № 17, 26, 37 и 70, следующие в направлении улицы 1905 года, поедут в объезд по улицам Индустриализации, Хрустальной и Анри Барбюса. В направлении центра города маршруты № 17 и 37 проследуют по улицам Ивановской, КИМ, Грачева, Анри Барбюса и Хрустальной. Автобусы № 82 будут курсировать в объезд ремонтного участка по улицам Хрустальной и Анри Барбюса.

Пассажирам рекомендуют быть более внимательными. Актуальное расписание, а также движение городского общественного транспорта и маршрут следования можно посмотреть в режиме онлайн на сайте МКУ «Гортранс».