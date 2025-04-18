В выходные изменится движение пяти автобусных маршрутов

Так, автобусы № 17, 26, 37 и 70, следующие в направлении улицы 1905 года, поедут в объезд по улицам Индустриализации, Хрустальной и Анри Барбюса. В направлении центра города маршруты № 17 и 37 проследуют по улицам Ивановской, КИМ, Грачева, Анри Барбюса и Хрустальной. Автобусы № 82 будут курсировать в объезд ремонтного участка по улицам Хрустальной и Анри Барбюса.