Россиянам рассказали об опасных последствиях вируса герпеса

Привычная «простуда» на губах может оказаться не такой безобидной. Носители вируса герпеса чаще рискуют получить диагноз болезнь Альцгеймера. Об этом KP.RU рассказала врач-невролог Федерального центра мозга, кандидат медицинских наук, паркинсолог и сомнолог Ольга Яковлева.
— Взаимосвязь между герпесом и болезнью Альцгеймера в медицине начали выяснять с середины XX века. В 2018 году были опубликованы результаты исследований, подтверждающие, что носители этого вируса в большей степени рискуют получить такой диагноз. И более опасным для риска развития болезни Альцгеймера является вирус простого герпеса 1 типа, — объяснила Яковлева.
С возрастом иммунитет ослабевает, и вирус может активироваться в мозге, вызывая гибель нейронов. По словам специалиста, до 20% поражений нервной системы связано с герпесвирусной инфекцией. У части пациентов последствия могут быть долгими и тяжелыми.
— По разным данным, у 15−20% людей последствия остаются надолго, иногда, вплоть до инвалидизации, — добавила врач.