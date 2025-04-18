Россиянам рассказали об опасных последствиях вируса герпеса

— Взаимосвязь между герпесом и болезнью Альцгеймера в медицине начали выяснять с середины XX века. В 2018 году были опубликованы результаты исследований, подтверждающие, что носители этого вируса в большей степени рискуют получить такой диагноз. И более опасным для риска развития болезни Альцгеймера является вирус простого герпеса 1 типа, — объяснила Яковлева.