Россиянам напомнили об укороченном рабочем дне: вот когда он будет

В преддверии майских праздников россиян ждет короткий рабочий день 30 апреля. В эту среду рабочие часы будут сокращены. Об этом проинформировал глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов в беседе с РИА Новости.
«По словам парламентария, это связано с тем, что 1 мая — нерабочий праздничный день, зафиксированный в Трудовом кодексе», — сказал Нилов.
Ранее KP.RU опубликовал график отдыха россиян на майские праздники. Сообщается, что жителей России ждет сокращенная неделя и четыре дня выходных. Календарь с днями для отдыха опубликован тут.
Накануне стали известны наиболее выгодные варианты отпуска в мае. Среди них: отпуска с 28 по 30 апреля, с 5 по 7 мая, с 12 по 18 мая. При этом отпуск всегда советуют включать выходные — получается больше денег.