В Госдуме рассказали, кто в 2025 году может получить льготы на оплату ЖКУ

«Так, ветераны труда и инвалиды первой и второй группы имеют право на 50-процентную скидку на оплату капремонта. Пенсионеры в возрасте от 70 до 79 лет имеют право оплачивать лишь половину взноса на капитальный ремонт, а с 80 лет они полностью освобождаются от таких платежей», — объяснила она.