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В Госдуме рассказали, кто в 2025 году может получить льготы на оплату ЖКУ

Льготы и субсидии на оплату ЖКХ устанавливаются на федеральном и региональном уровнях.

Источник: Аргументы и факты

Дополнительные льготы и субсидии на оплату ЖКУ могут получить пенсионеры, относящиеся к таким льготным категориям как инвалиды, ветераны боевых действий, участники ВОВ. Об этом aif.ru рассказала сенатор, арбитражный управляющий Минюста РФ Ольга Епифанова.

«Так, ветераны труда и инвалиды первой и второй группы имеют право на 50-процентную скидку на оплату капремонта. Пенсионеры в возрасте от 70 до 79 лет имеют право оплачивать лишь половину взноса на капитальный ремонт, а с 80 лет они полностью освобождаются от таких платежей», — объяснила она.

Сенатор уточнила, что для получения для льготы по оплате за капремонт есть условие. Эта льгота предоставляется, если жилье собственности и пенсионер проживает один или с нетрудоспособными (пенсионерами/инвалидами 1,2 группы) членами семьи.

Епифанова обратила внимание на то, что субсидии на оплату ЖКУ устанавливаются и на региональном уровне.

«Когда расходы на ЖКХ услуги превышают определённую часть месячного дохода семьи, пенсионеры вправе получить компенсацию. В различных регионах этот порог (22%) варьируется. В Москве он составляет 10%, в Санкт-Петербурге — 14%, в Якутии — 15%», — добавила сенатор.

Размеры региональных льгот варьируются. Узнать конкретные суммы можно в местной администрации или МФЦ.

Ранее сенатор Епифанова напомнила, что пожилые россияне, получающие страховую пенсию по старости, с 80 лет начинают получать удвоенную фиксированную выплату.