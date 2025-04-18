Суд встал на сторону Светланы Лободы, которую обвинили в финансировании ВСУ

В материалах дела указано, что истец неоднократно встречал в интернете заявления Лободы о намерении направлять гонорары от музыкальной деятельности на поддержку Вооруженных сил Украины, что, по его словам, является для него неприемлемым. Несмотря на это, суд посчитал основания для запрета исполнения песни недостаточными и отказал в иске.