Стало известно, на каких улицах Красноярска запретят ездить на электросамокатах

Меньше всего запретных зон установили в Советском районе, там ограничения в использовании самокатов будут распространяться на Площадь Победы и сквер «Казачий». В Железнодорожном районе запретят проезд по Красной площади, надземным переходам на «Космосе» и Копылова, а также скверу по улице Горького, 29.