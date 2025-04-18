Стало известно, на каких улицах Красноярска запретят ездить на электросамокатах

В Красноярске определили места, где запрещено ездить и парковаться на электросамокатах. Соглашение находится на этапе подписания.
Передвигаться на электросамокатах можно будет только в отведенных для этого местах. Ограничения введены для каждого района города.
Меньше всего запретных зон установили в Советском районе, там ограничения в использовании самокатов будут распространяться на Площадь Победы и сквер «Казачий». В Железнодорожном районе запретят проезд по Красной площади, надземным переходам на «Космосе» и Копылова, а также скверу по улице Горького, 29.
Сразу три тротуарные части Центрального района попали в список — улицы Ленина, Мира и Карла Маркса, а также Александровский бульвар.
Среди зон запрета Кировского района выделены семь скверов («Энтузиастов», «Западный», «Семейный», «Школьный», «ДК Кировский», «Речников» и «Московский тракт»), два парка (на Каменке, «Сибсталь») и бульвар «Маяковского». Список парков, скверов и общественных пространств Советском и Ленинском районов, где запретят движение электросамокатов можно посмотреть по ссылке.
В администрации Красноярска добавили, что на некоторых участках скорость движения электросамокатов будет автоматически ограничиваться до 15 км/ч. К таким местам относятся междворовые и внутриквартальные проезды, тротуары вдоль школ, садиков, больниц и магистральных улиц, а также песчаные, щебёночные и гравийные дорожки.
По соглашению были определены места, где запрещено расставлять электросамокаты. Так, нельзя их бросать ближе, чем на пять метров от остановок общественного транспорта, пешеходных переходов, перекрестков и витрин магазинов.
Кроме того, запрет распространится на территории объектов культурного наследия, вблизи памятников, мемориальных сооружений, на проезжей части, развязках, островках безопасности, парковках, детских и спортивных площадках, в арках зданий и на других местах, где электросамокаты могут создать препятствия для движения, — добавили в пресс-службе администрации Красноярска.